بلينكن: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون العيش بسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن محادثاته مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، كانت إيجابية وبناءة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، إن بلاده تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية وإضافية لفلسطين، ومواصلة الحوار الاستراتيجي للحفاظ على وقف إطلاق النار، وتأكيد التزامها تجاه أمن إسرائيل.

وأشار إلى أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا على ضرورة بذل الجهود لتلبية احتياجات غزة وتثبيت وقف إطلاق النار، مضيفًا أن الفلسطينيون والإسرائليون يستحقون العيش بسلام.

ويجري وزير الخارجية الأمريكية جولة شرق أوسطية بدأت بزيارة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ثم الأرضي الفلسطينية، وبعدها يتوجه إلى القاهرة ويختتم جولته بزيارة العاصمة الأردنية عمان.