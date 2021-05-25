مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب علينا صياغة التنمية استنادًا على التراث الثقافي والفني

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، اليوم الثلاثاء، الدول الاعضاء إلى صياغة خارطة طريق التنمية استناداً إلى التراث الثقافي والفني الذي يميز القارة.

وقال فقي في بيان بمناسبة الاحتفال بـ "يوم أفريقيا" الذي يمثل عنواناً لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية "الاتحاد الأفريقي" في 25 مايو 1963، إن المنظمة حددت لنفسها مبادئ وطموح الاستقلال التام لأفريقيا على المستوى السياسي والاقتصادي وتحقيق وحدتها.

وتابع أن الاتحاد الأفريقي سعى لتحقيق النهضة القارية عبر روح الوحدة الأفريقية والهوية الثقافية والقيم المشتركة وهو الرسالة التي يود الاتحاد الأفريقي أن ينقلها من خلال موضوع عام 2021 المخصص للفنون والثقافة والتراث كرافعة لبناء أفريقيا التي نريدها.

وذكر أنه تم دمج شعار الاتحاد الأفريقي هذا العام بشكل رمزي مع "يوم أفريقيا" لبدء نفاذ ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية المعتمد منذ عام 2006 في الخرطوم .

وأوضح أنه من بين أهداف هذا الميثاق تعزيز دور الثقافة في تعزيز السلام والحكم الرشيد، مؤكدا إدراك الاتحاد الأفريقي للدور الذي تلعبه الفنون والسينما وكذلك الصناعات الإبداعية الأخرى في عملية التكامل الأفريقي كعامل سلام وفهم لمنع النزاعات وكذلك للنمو الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد على قدرة الشعوب الأفريقية الاستناد على الثقافة الأفريقية كقوة للمقاومة وتحرير القارة، على الرغم من الهيمنة الثقافية التي خلال الحقبة الاستعمارية التي سعت إلى نزع الطابع الثقافي عن جزء من الشعوب الأفريقية وتزييف تاريخها وتشويه سمعة القيم الأفريقية، وعارضتها القوى الاستعمارية بشكل منهجي، وحاولت استبدال لغاتهم بشكل تدريجي ورسمي.

وشدد على إيمان الاتحاد الأفريقي بأن وحدة إفريقيا تقوم أولاً وقبل كل شيء على تاريخها وهو جزء من الهوية الثقافية وهو أمر حتمي لتنمية القارة.

وقال إن الفترات الماضية شهدت عدم اكتراث بدور الثقافة في تعزيز وتشكيل الأمم، مؤكدا سعيه على تصحيح هذا الاتجاه من خلال الاهتمام أكثر مما مضى بالثقافة والفكر الأفريقي.