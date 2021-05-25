الأمم المتحدة تدعو للإفراج الفوري عن قادة مدنيين اعتقلهم الجيش في مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (بي بي سي)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى الإفراج العاجل عن الرئيس المالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، وذلك على إثر قيام الجيش في البلد الواقع غرب أفريقيا باحتجازهما والتحفظ عليهما بأحد معسكراته.

وأدانت الرابطة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الاعتقالات بحق قادة الفترة الانتقالية في مالي الذين تولوا الحكم عقب انقلاب العام الماضي، ويُنتظر أن يصل ممثلون عنها لاستطلاع الوضع في العاصمة باماكو.

ونفذ الجيش الاعتقالات بعد ساعات فقط من صدور تعديل حكومي، تم بموجبه استبعاد ضابطين كبيرين كانا شاركا في انقلاب أغسطس آب 2020.

وفي الأثناء، أفادت الأنباء الواردة بأنه قد تمت دعوة أعضاء من ائتلاف المعارضة المعروف باسم M5 RFP، إلى معسكر للجيش وأنه تم الاجتماع بهم ما أذكى تكهنات بأنه يتم التخطيط لتغيير السلطة المدنية.