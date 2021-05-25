الكرملين يعلن موعد ومكان عقد قمة بوتين - بايدن

وقال الكرملين في بيان: «وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في جنيف في 16 يونيو». وأضاف البيان أنه من المفترض أن يتناول البحث حالة وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأمريكية وقضايا الاستقرار الإستراتيجي، إضافة إلى الملفات الملحة المطروحة على الأجندة الدولية، بما فيها التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في بيان لها، أن الرئيسين سيجتمعان في جنيف في 16 يونيو، مضيفة أن الزعيمين سيبحثان عددا واسعا من القضايا الملحة، «مع سعينا لاستعادة القابلية للتنبؤ والاستقرار في العلاقات الروسية الأمريكية».
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