انطلاق مناورات عين الصقر 2 بين القوات السعودية واليونانية

انطلقت، اليوم من قاعدة الملك فيصل الجوية في القطاع الشمالي، مناورات تمرين «عين الصقر 2». بدأ التمرين بعدة طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية «F-15C» وطائرات القوات الجوية اليونانية «F-16»، حيث تمحورت سيناريوهات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية، الهجومية منها والدفاعية، وعمليات الإسناد الجوي.

وعد قائد قاعدة الملك فيصل الجوية، اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني، «عين الصقر 2» من التمارين الجوية الثنائية الواعدة للقوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية الصديقة، حيث حققت نسخته الأولى، التي أقيمت في قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية، نجاحا على جميع الأصعدة الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، الذي من شأنه دعم استقرار الأمن الوطني للبلدين، وأواصر التعاون العسكري المشترك للقوات المسلحة، وذلك بتوحيد المفاهيم العملياتية والتكتيكية وتبادل الخبرات.

وأشار إلى أن التمرين سبقته عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية، تمحورت حول آلية العمل، ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناء على ذلك وُضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية. وأوضح اللواء القحطاني أن التمرين يهدف إلى تطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة، ودعم جاهزيتها، وتبادل الخبرات العسكرية، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

من جهة ثانية، استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في مقر التحالف بالرياض اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، الفريق أول الركن كونستانتينوس فلوروس، يرافقه السفير اليوناني لدى المملكة، أليكسيس كونستانتوبولوس، والوفد المرافق له. وجرى، خلال الاستقبال، بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي والجمهورية اليونانية.