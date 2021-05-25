تحرير عشرات المحتجزين من سجن لطالبان

وقال جيلاني فرهاد، المتحدث باسم حاكم إقليم هرات، إنه من بين المحتجزين الذين تم تحريرهم 22 مدنيا و19 من قوات الأمن الأفغانية.
وكانوا جميعا محتجزين في منطقة بشتون زرجون بالإقليم. وأضاف فرهاد أن القوات الخاصة قتلت سبعة من حراس السجن خلال العملية. وبعد الاستجواب والفحص الطبي، تمت إعادة لأسرى المحررين إلى عائلاتهم. وأكد بيان لوزارة الدفاع الأفغانية نبأ نجاح العملية. وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية، إن القوات الخاصة حررت ثمانية أشخاص في وقت متأخر من سجن لطالبان في منطقة بغلان المركزية، بإقليم بغلان شمالي البلاد. وتخوض قوات الأمن الأفغانية معركة مع طالبان، منذ أكثر من أسبوع في المنطقة دون تحقيق إنجازات تذكر. وكثفت حركة طالبان هجماتها على عواصم الأقاليم، ومراكز المقاطعات والقواعد الأمنية الأكبر، في أعقاب بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان، في أول مايو.
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