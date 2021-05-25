مطالب بالإفراج الفوري عن رئيس مالي

الكرملين يعلن موعد ومكان عقد قمة بوتين - بايدن أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على عقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف... جنيف: الوكالات جنيف: الوكالات 13 شوال 1442 هـ 13 شوال 1442 هـ

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