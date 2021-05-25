جولة رقابية على أسلحة ألمانيا

تنطلق سفينة «بيلوجا II»، التابعة لمنظمة السلام الأخضر، في جولة تمر خلالها على 14 مدينة، لعرض معلومات عن صادرات الأسلحة الألمانية، بدءا من الجمعة حتى 14 أغسطس القادم. وجاء في بيان المنظمة في «هامبورج»، اليوم الثلاثاء: «ألمانيا، بصفتها رابع أكبر مصدر للأسلحة على مستوى العالم، تصدر أسلحة إلى مناطق أزمات ودول يتم انتهاك حقوق الإنسان فيها بشكل كبير». وأضاف البيان: «لذلك، تدعو منظمة السلام الأخضر إلى قانون صارم للرقابة على تصدير الأسلحة، يمنع صادرات أسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي والدول المكافئة لدول الاتحاد دون استثناء». وسوف تعرض المنظمة على مراسي المدن التي تتوجه إليها صورا للمصور الفوتوغرافي نيكيتا تريوشين، الذي زار عدة معارض أسلحة حول العالم.



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