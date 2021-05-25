قطعت سايراغول سويتباي عهدا على نفسها أن تشهد على مصير الإيغور والكازاخ وأفراد الأقليات الإثنية الأخرى «المعتقلين في معسكرات» في الصين رغم الألم الذي يعتريها مع تذكر فظائع تقول إنها شهدتها. وتوضح المواطنة الصينية التي تنتمي إلى إثنية الكازاخ خلال زيارتها باريس بمناسبة صدور كتابها «مرغمة على المنفى» بالفرنسية لوكالة فرانس برس «أريد أن أُسمع صوت المعتقلين في المعسكرات الصينية». لجأت سايراغول سويتباي قبل سنتين إلى السويد وكانت من أوائل الأشخاص الذين كشفوا عن وجود معسكرات في شينجيانغ في شمال غربي الصين في عام 2018 خلال وجودها في كازاخستان إلى حيث فرت أولا. وشنت من هذا البلد معركة قضائية جذبت تغطية إعلامية كبيرة حتى لا تسلم إلى الصين المجاورة بعد ما تلقت دعما شعبيا كبيرا ومن منظمات غير حكومية. وأكدت الصين أن ما كشفته أكاذيب فيما أشار مسؤولون رسميون ووسائل إعلام إلى أن سويتباي غادرت البلاد بسبب عمليات احتيال.



كانت هذه تفاصيل خبر ناشطة تشهد على المعتقلين في المعسكرات الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.