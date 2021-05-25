الرئاسة المصرية: أمير قطر وجه دعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، دعوة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيارة الدوحة.



جاء ذلك بحسب ما أفادت الرئاسة المصرية، في بيان، عقب استقبال السيسي، وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتسلمه رسالة من أمير البلاد.



حضر اللقاء من مصر وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، إلى جانب رئيس جهاز أمن الدولة القطري عبد الله الخليفي.



وأفاد بيان الرئاسة بأن وزير الخارجية القطري الذي وصل في زيارة تستمر يومين، "نقل إلى الرئيس المصري رسالة خطية من أمير دولة قطر، والتي تضمنت توجيه الدعوة لزيارة الدوحة".



وتضمنت الرسالة "الإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين".



ولم يوضح البيان موقف السيسي من الدعوة، لكن حال تمت زيارة السيسي إلى الدوحة، ستكون الأولى له إلى قطر منذ انتخابه رئيسا في 2014.



وفي مارس/ آذار الماضي، كانت أول زيارة للوزير القطري، لمصر منذ منتصف 2017، بعد أعوام من المقاطعة بين البلدين.



وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، صدر بيان "العلا" عن القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، معلنا نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، شملت غلق أجواء وقطع علاقات.



وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، أجرى وفدان رسميان من قطر ومصر، مباحثات في الكويت، حول الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ "بيان المصالحة الخليجية"، وسط إشادة مصرية قطرية بالعلاقات متكررة منذ إتمام المصالحة.





المصدر: الأناضول