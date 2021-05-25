لاتفيا تلوح بخطوة غير مسبوقة رداً على استفزازات بيلاروسيا!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

ازدادت وتيرة التوتر الدبلوماسي بين الجارتين لاتفيا وبيلاروسيا على خلفية اعتراض الأخيرة، لطائرة تقل معارضاً بيلاروسياً واعتقاله، مما فجر أزمة تجاوزت حدود البلدين لتطال دول الاتحاد الأوروبي ككل.

وكان لفتاً اليوم المقترح الذي قدمه النائب في البرلمان اللاتفي، أيغارس بيكشي، بضرورة احتجاز أفراد منتخب بيلاروس لهوكي الجليد كرهائن على خلفية حادث هبوط طائرة “رايان إير” في العاصمة البيلاروسية مينسك، حسبما نقل موقع “روسيا اليوم”.

وفي تدوينة على صفحته في “فيسبوك” علق النائب على قيام السلطات البيلاروسية باعتقال الناشط المعارض، رومان بروتاسيفينش، في مطار مينسك بعد تنفيذ طائرته هبوطا طارئا هناك إثر ورود إشعار من إدارة المطار حول وجود تهديد إرهابي على متن الطائرة.

وقال بيكشي في تدوينته إن ما وصفه بـ “اختطاف الطائرة” من قبل السلطات البيلاروسية جاء تعبيرا عن استهتارها بحقوق الإنسان ومظهرا لـ “القوة المطلقة والفظة”.

وتابع السياسي أنه لا يرى جدوى في فرض عقوبات ضد مينسك بسبب قمع سلطات بيلاروس لاحتجاجات أنصار المعارضة، مقترحا احتجاز أعضاء منتخب بيلاروس لهوكي الجليد باعتباره فريقا مفضلا لدى “الإرهابي”، في إشارة إلى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأوضح النائب اللاتفي أنه سيكون بإمكان السلطات اللاتفية في تلك الحالة إجراء تبادل بين أفراد المنتخب ونشطاء معارضين بيلاروسيين مسجونين في بلادهم.