بلينكن يعلن من تل أبيب مساعدات لغزة

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، عن دعمهما لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديرهما لمصر والأطراف التي ساعدت على التوصل إليه.



وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس في بيان"التقى وزيرالخارجية أنتوني بلينكن اليوم في القدس برئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب ووزير الدفاع بيني جانتس".

وقال بلينكن: "نرحب بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويجب البناء عليه ومنع جولة أي جولة جديدة من التصعيد".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن "الولايات المتحدة ستقدم 5.5 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطارئة في غزة، و32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة ومنظمات دولية أخرى".