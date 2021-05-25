شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيسف» : استهداف مرافق المياه في النزاعات يهدد ملايين الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، من أن الهجمات على مرافق المياه والصرف ‏الصحي خلال النزاعات حول العالم، لا تزال تعرّض حياة الملايين من الأطفال للخطر وتحرم ‏الأطفال والأسر من الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي الحيوية.

وسلط اليونيسف الضوء في تقرير أصدره اليوم على تسع دول، وحجم وتأثير الهجمات على ‏مرافق المياه والصرف الصحي على الأطفال في تلك البلدان المتضررة من النزاعات، مبيناً أنه في ‏الدول التسع، بما في ذلك البلدان في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا يقدر ‏عدد الذين يحتاجون إلى مياه مأمونة وخدمات صرف صحي بنحو 48 مليون شخص، من بينهم ‏أطفال.

وتناول الصندوق في التقرير، التأثير الهائل على الأطفال والأسر عندما تتعرض البنية التحتية ‏للمياه والصرف الصحي للهجوم أو التدمير أو السيطرة عليها أو تقييدها في المناطق الخاضعة ‏للحصار خلال النزاعات المسلحة.