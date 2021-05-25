شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيسف» : استهداف مرافق المياه في النزاعات يهدد ملايين الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، من أن الهجمات على مرافق المياه والصرف الصحي خلال النزاعات حول العالم، لا تزال تعرّض حياة الملايين من الأطفال للخطر وتحرم الأطفال والأسر من الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي الحيوية.
وسلط اليونيسف الضوء في تقرير أصدره اليوم على تسع دول، وحجم وتأثير الهجمات على مرافق المياه والصرف الصحي على الأطفال في تلك البلدان المتضررة من النزاعات، مبيناً أنه في الدول التسع، بما في ذلك البلدان في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا يقدر عدد الذين يحتاجون إلى مياه مأمونة وخدمات صرف صحي بنحو 48 مليون شخص، من بينهم أطفال.
وتناول الصندوق في التقرير، التأثير الهائل على الأطفال والأسر عندما تتعرض البنية التحتية للمياه والصرف الصحي للهجوم أو التدمير أو السيطرة عليها أو تقييدها في المناطق الخاضعة للحصار خلال النزاعات المسلحة.