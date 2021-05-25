الصينيون يزورون مواقع تاريخية للحزب الشيوعي قبل «المئوية»

شيبايبو (الصين) ـ رويترز: وقف أعضاء الحزب الشيوعي الصيني في صفوف في ساحة أمام القاعة التذكارية للحزب الشيوعي في شيبايبو، ورفعوا قبضات أيديهم ورددوا قسم الحزب في تناغم. وهتفوا “لن أخون الحزب أبدا” أمام تمثال لمؤسس جمهورية الصين الشعبية ماو تسي تونج وغيره من زعماء الثورة، ثم غادروا سريعا لتحل محلهم مجموعة أخرى. وكانت شيبايبو قاعدة مهمة للحزب الشيوعي الصيني خلال الحرب الأهلية التي انتهت في 1949 بوصول الشيوعيين المنتصرين إلى السلطة. وكانت المدينة محطة في جولة إعلامية نظمتها الحكومة على مدى أربعة أيام هذا الشهر لزيارة أهم المواقع التاريخية للاحتفال بمئوية تأسيس الحزب في الأول من يوليو .

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