ترجيحات بتحورات جديدة فـي إفريقيا.. و«الصحة العالمية» تخشى العودة للصفر

■ الإمارات تفتتح موقعا إقليميا للتطعيم ضد كوفيد-19 للصينيين

■ البحرين تسجل زيادة قياسية فـي الوفيات مع ارتفاع الإصابات

عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

رجح الخبراء أن يكون ظهور تحورات جديدة من فيروس كورونا في أفريقيا وراء زيادة عدد حالات الإصابة والوفيات في القارة، فيما عبرت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من العودة لنقطة الصفر.

وأكدت أكثر من عشر دول حتى الآن ظهور السلالة التي ظهرت في الهند لأول مرة العام الماضي.

وثمة مخاوف من عدم إمكانية تتبع السلالات الجديدة بسهولة، لأن نوعية الاختبارات المطلوبة للتعرف عليها ليست متوفرة في القارة الأفريقية على نطاق واسع.

ويُرجح أن الموجة الجديدة من الإصابات في أفريقيا ترتبط بشكل ما بظهور سلالات أكثر انتشارا.

من جانبه جدد تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تحذيراته من أن العالم لن يكون في مأمن من خطر كورونا ومهما كان مستوى التلقيح في أي بلد قبل السيطرة على الفيروس. وحذر غيبريسوس في كلمة افتتح بها أعمال جمعية الصحة العالمية في دورتها الرابعة والسبعين افتراضيا، من أن التغيرات التي تحدث على الفيروس والتي تعرف بالمتحورات، قد تعيد المواجهة إلى نقطة الصفر.

وقال إن مرفق “كوفاكس” الذي أقامته المنظمة لإيصال اللقاحات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لا يملك ما يكفي من اللقاحات.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية البلدان التي تملك ما يكفي من اللقاحات إلى مشاركتها مع المرفق الدولي.

وطالب جيبريسوس بدعم مبادرة التلقيح المطروحة أمام جمعية الصحة العالمية لتحقيق هدفها بتلقيح ما يصل إلى 10% من سكان العالم بحلول سبتمبر المقبل و30% بحلول نهاية العام.

إلى ذلك ستقدم الإمارات لقاح سينوفارم الصيني للمواطنين الصينيين الذين يزورون البلد، ليصبح الزائرون الصينيون أول فئة غير مقيمة تكون مؤهلة لحملة التطعيم ضد كوفيد-19.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في وقت سابق هذا الأسبوع، إن المواطنين الصينيين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما والذين يحملون تأشيرة قصيرة الأجل، يمكنهم الحصول على جرعتين من سينوفارم في دبي، بموجب اتفاق بين الإمارات والصين لإطلاق موقع تطعيم إقليمي.

وقادت الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي أنتجته شركة الأدوية الصينية المملوكة للدولة سينوفارم وبدأت تصنيعه في إطار مشروع مشترك بين سينوفارم وشركة التكنولوجيا 42 جروب ومقرها أبوظبي.

وقالت السلطات إن الدولة الخليجية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، لقحت حوالي 73 في المئة من سكانها المؤهلين للتطعيم.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة البحرينية يوم الاثنين تسجيل 28 وفاة بسبب كوفيد-19، في أعلى حصيلة يومية.

وقصرت البحرين الأسبوع الماضي دخول معظم الأماكن العامة على الحاصلين على تطعيم واق من الفيروس، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الإصابات التي عزتها السلطات إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وسجلت البحرين، التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة، في وقت متأخر من يوم الاثنين 2800 إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرفع ذلك الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 220800 حالة. وبلغ إجمالي عدد الوفيات ما يزيد على 840 شخصا.

وسجلت أكثر من 3177 إصابة جديدة في اليوم السابق.

وقالت السلطات في وقت سابق هذا الشهر إنها ستوسع نطاق حملة التطعيم لتشمل من تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.