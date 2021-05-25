حقوق الإنسان تعلن سقوط قتيل وجرحى خلال احداث التحرير

وأشار عضو المفوضية علي البياتي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إلى "سقوط شهيد وعدد من الجرحى مع حرق بعض اليات القوات الامنية في ساحة التحرير".

وشهدت ساحة التحرير قبل قليل، مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، ما أدى إلى وقوع ضحايا.

