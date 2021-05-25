بالأرقام.. أحدث حصيلة لضحايا الوباء عالمياً

وتبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 167 مليونا ونحو 997 ألف اصابة، تعافى منهم 149 مليونا وما يقارب من 429 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين 442 ألفا و883 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,882 حالة وفاة.