انت الان تتابع خبر كرة الصالات.. المغرب يهزم السعودية ويتأهل لنصف نهائي كاس العرب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-25 | 17:38
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تأهل منتخب المغرب ،اليوم الثلاثاء، إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة الصالات، بعدما فاز على السعودية بنتيجة 8/0.
وحقق منتخب المغرب العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الثلاث بمرحلة المجموعات، على حساب السعودية والإمارات وجزر القمر.
وسجل أهداف المغرب تدريس رايس واناس العيان "هدفين" وعبد اللطيف فاتي وعثمان بومزو "هدفين" وأشرف سعود ويوسف جواد.
وسجل أهداف المغرب تدريس رايس واناس العيان "هدفين" وعبد اللطيف فاتي وعثمان بومزو "هدفين" وأشرف سعود ويوسف جواد.
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