انت الان تتابع خبر إصابة متظاهر جراء إطلاق الرصاص الحي في التحرير والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة متظاهر جراء إطلاق الرصاص الحي في ساحة التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية أطلقت الرصاص الحي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".
في السياق، أوضح المصدر، أن "المتظاهرين أقدموا على حرق كرفان تابع لقوات حفظ النظام".
وأشار إلى "حدوث اصابة خطيرة لاحد المتظاهرين نتيجة اصابته بطلق ناري".
في السياق، أوضح المصدر، أن "المتظاهرين أقدموا على حرق كرفان تابع لقوات حفظ النظام".