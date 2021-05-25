إصابة متظاهر جراء إطلاق الرصاص الحي في التحرير

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية أطلقت الرصاص الحي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".

وأشار إلى "حدوث اصابة خطيرة لاحد المتظاهرين نتيجة اصابته بطلق ناري".

في السياق، أوضح المصدر، أن "المتظاهرين أقدموا على حرق كرفان تابع لقوات حفظ النظام".

