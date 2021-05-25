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إصابة متظاهر جراء إطلاق الرصاص الحي في التحرير

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة متظاهر جراء إطلاق الرصاص الحي في ساحة التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية أطلقت الرصاص الحي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".

وأشار إلى "حدوث اصابة خطيرة لاحد المتظاهرين نتيجة اصابته بطلق ناري".

في السياق، أوضح المصدر، أن "المتظاهرين أقدموا على حرق كرفان تابع لقوات حفظ النظام".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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