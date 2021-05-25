"معاداة المسلمين" تحرق شعبية "المحافظين" البريطاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من ما يسمى بـ"الإسلاموفوبيا"، وفق تقرير عن التمييز داخل الحزب.

وذكر التقرير الذي أُعد بإشراف سواران سينج، المفوض السابق في لجنة المساواة وحقوق الإنسان، أنه "لا تزال المشاعر المعادية للمسلمين مشكلة داخل الحزب.. إنها تضر بالحزب وتحرمه من شريحة كبيرة من المجتمع".



ودرس التقرير ما مجموعه 1418 شكوى حول التمييز تم تقديمها للمحافظين بين عامي 2015 و2020، بينها 727 حادثة يتعلق ثلثاها بالمسلمين.

وسُجلت هذه المشاعر المعادية للمسلمين على المستوى المحلي أو الفردي، بحسب الوثيقة التي تشير مع ذلك إلى أنها لم ترصد "عنصرية مؤسساتية" في التعامل مع الشكاوى.

وأعلنت متحدثة باسم حزب المحافظين أن الحزب سيراجع توصيات التقرير ووعدت برد "لاحق" الثلاثاء.

ويدعو التقرير بشكل خاص إلى إصلاح نظام إدارة الشكاوى ومزيد من الشفافية في طريقة التعامل معها ووضع قواعد سلوك واضحة لجميع الأعضاء والتدريب ومراجعة معايير وسائل التواصل الاجتماعي.



واعتبر التقرير أن "الحزب وقيادته لا يحترمان الجاليات المسلمة"؛ من جانبه أكد المتحدث باسم جونسون عن "أسفه" لما ورد في التقرير وأن "جونسون ليس عنصريا".