السجن المشدد بحق 9 إرهابيين من إخوان مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحكام بالسجن المشدد، أصدرتها محكمة مصرية في أقل من أسبوع، بحق 9 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية؛ لتحريضهم على العنف بمحافظة الشرقية.

واليوم الثلاثاء، قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية، شمال القاهرة، حكما بمعاقبة 3 من أعضاء الإخوان بالسجن المشدد لمدة عامين؛ لقيامهم بترويج منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية.

وجاء حكم اليوم الثلاثاء، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط 3 من أعضاء الجماعة بمركز منيا القمح وبحوزتهم منشورات تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة وتعطيل الدستور، وقيامهم بعقد لقاءات تنظيمية للتخطيط لأعمال تخريبية وترويع المواطنين.

وأمس الاثنين، كما قضت محكمة جنح الإرهاب بالشرقية بمعاقبة اثنين من أعضاء الإخوان بالسجن لمدة عامين لحيازتهما منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

وقبل 6 أيام، أصدرت محكمة جنح إرهاب حكما بمعاقبة 4 من أعضاء جماعة الإخوان بمركز بلبيس، بالسجن عامين لحيازتهم منشورات تحريضية وعقد لقاءات تنظيمية عبر إعداد مخططات لإثارة العنف والبلبلة بين المواطنين.

وعقب الإطاحة بحكم الإخوان في 2013 إثر ثورة شعبية غاضبة، قامت الجماعة بشن هجمات إرهابية ضد الجيش والشرطة ودور عبادة علاوة على اغتيال مسؤولين.

ورغم انخفاض وتيرتها في الآونة الأخيرة، إلا أن الأمن المصري يقوم بضربات استباقية للحيلولة دون تكرار المشاهد الدموية على يد عناصر التنظيم.