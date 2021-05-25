إصابة 10 عراقيين في انفجار بالأنبار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 10 عراقيين في انفجار سيارة مفخخة في سوق حديثة غربي محافظة الأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، إن "عجلة مفخخة َ نوع "بيك اب" مركونة في شارع الاطباء بقضاء حديثة في محافظة الأنبار انفجرت.

وأضافت الخلية في بيان، أن "الانفجار أدى إلى إصابة ١٠ مدنيين بجروح مختلفة، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وكان حسام حسين مدير مستشفى قضاء حديثة، أكد في وقت لاحق ،في تصريح تابعته الخليج 365، أن الإصابات موزعة بين متوسطة وخفيفة، إلا واحد من المصابين حالته خطيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الأمنية اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش بينهم خلية إرهابية مختصة بنقل "الانتحاريين".

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أن "معلومات قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أفادت بوجود عدد من أخطر إرهابيي ما تسمى بفرقة ذات الصواري الإرهابية في قرية تمارات التابعة لقضاء تلعفر غربي نينوى".

وأشار البيان إلى أنه جرى التنسيق إثر تلك المعلومات، مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، موضحا أن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وبإسناد من قوة تابعة للفوج الثالث لواء المشاة 73 وقوات من شعبة مكافحة زمار ، توجهت نحو الهدف حيث تمت مداهمة منزله وإلقاء القبض على أحدهم.