شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاجون»: الانسحاب من أفغانستان أُنجز بنسبة تقارب 25% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أفاد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الثلاثاء، أن انسحاب القوات من أفغانستان المقرر استكماله بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، تم بنسبة تراوح بين 16 و25%، ما يظهر استمرار عمليات الانسحاب بوتيرة ثابتة.

منذ أن أصدر الرئيس جو بايدن أوامر بمغادرة القوات في نيسان/ إبريل الماضي، سحب الأمريكيون من البلاد ما يعادل 160 طائرة شحن من طراز سي-17 محملة بالعتاد، وفقاً للقيادة المركزية للجيش الأمريكي. كما قاموا بتسليم أكثر من 10 آلاف قطعة من المعدات إلى وكالة تابعة للبنتاجون لتدميرها.

وأشارت التقديرات السابقة التي نشرت في 18 أيار/ مايو الجاري، إلى 115 طائرة سي-17 و5000 قطعة يجب تدميرها، أي 13 إلى 20% من عملية الانسحاب.

وأشارت القيادة المركزية إلى أنها سلمت أيضاً خمس منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية، وهو العدد نفسه الذي تم تسليمه الأسبوع الماضي.

ويرفض الجيش الأمريكي أن يكون أكثر دقة بشأن وتيرة الانسحاب وموعده النهائي «حفاظاً على أمن العمليات».

وعلى وزارة الدفاع الأمريكية سحب آخر الجنود الـ2500 إضافة إلى المتعاقدين المدنيين الـ16 ألفاً بحلول 11 أيلول/ سبتمبر، الذكرى السنوية لاعتداءات 2001 التي أدت إلى الغزو الأمريكي.

ولم يضع الانسحاب حداً للهجمات التي تشنها حركة «طالبان» المتطرفة ضد الحكومة الأفغانية وجيشها والمدنيين أيضاً. وبحسب الأمريكيين، فإن هذه الهجمات لا تعرقل الانسحاب.