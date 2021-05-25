شكرا لقرائتكم خبر عن بركان نيراجونجو يخلّف 32 قتيلاً في الكونغو الديمقراطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكونغو الديمقراطية - أ ف ب

ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان نيراجونجو في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إلى 32 قتيلاً، مثيرة الخوف بين سكان مدينة جوما، بعدما أدت الهزات الأرضية المتتالية إلى حدوث تصدعات في الأرض.

ولقي سبعة أشخاص على الأقل، حتفهم، الاثنين، اختناقاً بأبخرة سامة أثناء سيرهم على سيل الحمم البركانية. وكانت حصيلة سابقة أوردت مصرع 20.

وذكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جوما، أن 900 إلى 2500 منزل دُمرت بسبب تدفقات الحمم البركانية. وضربت هزات على مدار اليوم المنطقة، وكان بعضها شديدة القوة.

وعُثر على تشققين بعرض عشرات السنتيمترات في بعض الأماكن أديا إلى تصدع الأرض في المدينة، وتأجيج الخوف من ثوران البركان مجدداً. وقسم أحدهما الأرض في الجزء الغربي من المدينة، وامتد لعدة مئات من الأمتار، بين جبل جوما الذي يحد المدينة من الشمال وشواطئ بحيرة كيفو. وظهر الآخر، الممتد على نحو مئة متر، بالقرب من المطار، على الطريق الرئيسي المؤدي من غوما إلى بوتيمبو.

وقالت إشارا باشينينجا، من سكان المدينة، «إن وجود هذا الصدع الطويل في جبل جوما يُشعرنا بالهلع. ليخبرونا أين يمكننا الذهاب لأننا نخشى الأسوأ».

وأورد أحد الجنود: «نشعر بالرعب من هذه التشققات. عناصر مونوسكو (بعثة الأمم المتحدة) الموجودون في جبل جوما بدأوا بحزم أمتعتهم، والاستعداد للمغادرة. لم يتم إبلاغنا بأي شيء».

وتوافد مئات الأشخاص إلى ميناء جوما للتوجه إلى بوكافو التي تبعد 70 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي على الشاطئ الجنوبي لبحيرة كيفو.

وعلاوة على دعم النازحين، والبحث عن الأطفال المفقودين، تكمن المشكلة الملحّة في توفير المياه في هذه البلدة التي دمرت الحمم البركانية فيها جزئياً محطة معالجة مياه الصرف الصحي والكهرباء، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعربت «اليونيسيف» عن قلقها على مصير ما لا يقل عن 150 طفلاً منفصلين عن ذويهم، و 170 آخرين في عداد المفقودين.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بين مدينتي جوما وبوتيمبو، بسبب التدفق الهائل للحمم الصخرية. ولا يزال مطار جوما مغلقاً.