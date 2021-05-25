شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد تمسكها بالعمل الإفريقي وبتعزيز أمن القارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

أكدت مصر تمسكها بالعمل الإفريقي المشترك، والحفاظ على مصالح القارة، مشيرة إلى أن الاتحاد الإفريقي وآلياته يشكلان البنيان الذي تلتف حوله دول وشعوب القارة الإفريقية، من أجل تعزيز بنية السلم والأمن في القارة، ودفع قضايا التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة والإرهاب والتطرف، فيما أكدت الجامعة العربية التزامها الشراكة مع الاتحاد الإفريقي للوصول إلى فضاء عربي إفريقي آمن ومزدهر ومتكامل، مشددةً في هذا الصدد على أهمية التعاون العربي الإفريقي في مواجهة التحديات وتحقيق المصالح المشتركة عبر آليات التعاون والعمل الجماعي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته الثلاثاء، بمناسبة يوم إفريقيا، الذي يواكب يوم 28 مايو/أيار من كل عام، إن هذه الأهداف المشتركة تسعى إلى بلوغها الدول الإفريقية، من خلال العمل على تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2023 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وشددت الخارجية على أن مصر، وهي تحتفل مع دول القارة بهذه الذكرى المهمة، فإنها تؤكد مجدداً تمسكها بالعمل الإفريقي المُشترك، وعدم ادخارها لأي جهد للوصول لأهداف القارة، والحفاظ على مصالحها، ودعم أجندة الاتحاد الإفريقي، بما يعود بالنفع على دول وشعوب إفريقيا.

وناشدت مصر المجتمع الدولي بأن يستمر في دعمه للقارة في مواجهة ما فرضته جائحة كورونا من تحديات جديدة تهدد الاستقرار ومسيرة التنمية، كما تثمن كافة الجهود الدؤوبة لدعم اقتصاديات الدول الإفريقية، بما يساهم في التغلب على التحديات المشتركة، وإحلال السلام والرخاء ودفع جهود التنمية في القارة الإفريقية، وبما يلبى تطلعات شعوب القارة وأبنائها، مستلهمين مبادئ الاتحاد الإفريقي لتحقيق المزيد من الاندماج والتكامل الإقليمي والقاري، والبناء على ما تحقق من إنجازات على الصعيد القاري، ومنها دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي في عام 2019.

بدورها، أكدت الجامعة العربية التزامها الشراكة مع الاتحاد الإفريقي للوصول إلى فضاء عربي إفريقي آمن ومزدهر ومتكامل، مشددةً في هذا الصدد على أهمية التعاون العربي الإفريقي في مواجهة التحديات وتحقيق المصالح المشتركة عبر آليات التعاون والعمل الجماعي.

وأشارت الجامعة في بيانٍ بمناسبة الاحتفال ب «يوم إفريقيا»، إلى ضرورة السعي للنهوض بالقارة السمراء، ومواصلة العمل نحو مستقبل مزدهر لإفريقيا الموحدة، وضرورة التضامن بين شعوب القارة لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية.

ونوّه البيان بعمق العلاقات العربية الإفريقية من خلال سعيها لبناء سياسات مشتركة توظف فيها الموارد العربية والإفريقية بما يخدم مصالح الشعوب، موضحاً أن القمة العربية الإفريقية الخامسة التي ستُعقد في السعودية عام 2022م، تأتي متابعةً لما تحقق في هذا المضمار طوال العقود الماضية، وتجسيداً للرغبة المشتركة في الدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع.