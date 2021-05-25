شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بايدن تطلب 75 مليون دولار من الكونجرس لمساعدة الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأراضي الفلسطينية - أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبلغ الكونجرس عن نيتها تقديم 75 مليون دولار إضافية للتنمية والمساعدة الاقتصادية للفلسطينيين في العام الجاري.

وأكد بلينكن بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في الضفة الغربية المحتلة أن واشنطن ستقدم أيضاً 5.5 مليون دولار كمساعدات عاجلة لقطاع غزة، و32 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).