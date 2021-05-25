شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن تطعيم 50% من البالغين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف بد

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن 50 % من البالغين في الولايات المتحدة سيكونون قد تلقوا اللقاح ضد فيروس «كورونا» بشكل تام اليوم.

وتلقى أكثر من 60% من البالغين (ما يقرب من 160 مليون شخص) بالفعل جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات الثلاثة المرخصة في الولايات المتحدة. وبعد بداية بطيئة في نهاية عام 2020، قادت إدارة الرئيس جو بايدن حملة التطعيم الشاملة.

وحدد الرئيس الأمريكي هدفاً على صعيد التلقيح ضد «كوفيد-19» في الولايات المتحدة، يقضي بإعطاء جرعة واحدة على الأقل لـ 70% من البالغين بحلول العيد الوطني في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، لكن حملة التطعيم تتباطأ؛ إذ يتعين إقناع المشككين وغير المهتمين.