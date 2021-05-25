شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس قد يشارك في «جلاسكو» حول المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفاتيكان - أ ف ب

قد يشارك البابا فرنسيس في مؤتمر المناخ «كوب 26» المقرر في جلاسكو في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل؛ بحيث تتزامن زيارته مع زيارة البطريرك الأرثودكسي برثلماوس، وفق ما أفاد الثلاثاء كاردينال عضو في «حكومة الفاتيكان».

وقال الكاردينال بيتر توركسون الذي يدير «وزارة» التنمية الإنسانية والمكلف خصوصاً بالقضايا البيئية في الفاتيكان إن «طلب مشاركة» وجه إلى البابا من دون أن يتمكن راهناً من «تأكيد مشاركة» الحبر الأعظم.

لكن الكاردينال الغاني ـوضح أن بطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول تلقى بدوره دعوة من منظمي مؤتمر جلاسكو.

وأضاف توركسون في مؤتمر صحفي أنه إذا قرر البطريرك التوجه إلى جلاسكو «فقد يرغبان (البابا والبطريرك) في تنسيق المواعيد في محاولة ليكونا معاً».

وفي رسالة مصورة عرضت الثلاثاء، أطلق البابا فرنسيس مشروعاً للكنيسة مدته سبعة أعوام لمواصلة التحرك في شأن الإشكاليات التي تطرحها القضايا البيئية والاجتماعية.

وكان مؤتمر جلاسكو قد تم إقراره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، على أن يشارك فيه قادة من 196 بلداً إضافة إلى ممثلي شركات وخبراء، لكنه أرجئ العام الفائت؛ بسبب جائحة كوفيد-19.

وكانت تفاصيل انعقاده، حضورياً أو عبر الإنترنت، موضع نقاشات أخيراً، وخصوصاً أن المملكة المتحدة بدأت تتجاوز الأزمة الصحية تدريجياً، الأمر الذي لم يحصل في دول أخرى. وقد أبدت لندن في منتصف أيار/ مايو نيتها تنظيمه في شكل حضوري.

وكان الموفد الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري الذي التقى البابا فرنسيس في الفاتيكان قبل عشرة أيام، أبدى اعتقاده أن البابا سيشارك في مؤتمر جلاسكو.