شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تعلن عودة الموظفين بنسبة 60% بدءً من 30 مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج"

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروي كورونا المستجد في إمارة أبوظبي، الثلاثاء، تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 60% من الموظفين والعاملين وعمال عقود الخدمات والتعهيد الموجودين في مقار العمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وذلك ابتداءً من 30 مايو 2021

واعتمدت اللجنة استمرار دورية الفحص للموظفين لدخول مقار العمل على نفقتهم الخاصة مع إلزام غير المطعمين بالفحص الأسبوعي والمطعمين بالفحص الشهري، مع استثناء الذين يحملون شهادة استثناء من التطعيم من تحمل تكلفة الفحص.

ويستثنى المطعمون الذين تظهر حالتهم الخاصة حرف الـE أو النجمة الذهبية على تطبيق الحصن من إجراء الفحص لدخول المقار.