شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع الإماراتي - الهولندي من 30 مايو حتى 5 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم دولة الإمارات ومملكة هولندا «الأسبوع الإماراتي - الهولندي» في الفترة من 30 مايو حتى 5 يونيو 2021، وذلك في إطار تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين.

ويأتي تنظيم الأسبوع الإماراتي- الهولندي بمناسبة احتفال البلدين بمرور خمسين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، فضلاً عن الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

وسيحضر المنتدى ممثلون عن الجهات الحكومية الإماراتية والهولندية والمؤسسات الثقافية ومراكز الشباب، بمشاركة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، والدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الهولندية والويسيس سوهانس ادريانس أمبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، وأحمد أبو طالب عمدة روتردام، وهانس ساندي القنصل العام لمملكة هولندا في دبي والمفوض العام لجناحها في إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات.

وستتناول الجلسات مواضيع متنوعة، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون في قطاعي الفنون والثقافة، وتعزيز الأمن الغذائي وكفاءة استخدام الطاقة، وتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار العلمي.

كما سيتضمن الأسبوع سلسلة نقاشات شبابية ستقام بالتعاون مع مركز شباب أبوظبي، وستتمحور المواضيع حول كيفية إطلاق مشروع تجاري في دولة الإمارات ومملكة هولندا، وتمكين المرأة، وتنسيق الأعمال الفنية، والتعاون بين مراكز الشباب في البلدين، والتبادل التعليمي، بالإضافة إلى نقاش بعنوان «السنوات الخمسين المقبلة».

كما سيناقش الحضور المشاركة الهولندية في إكسبو 2020 دبي، حيث ستستضيف هولندا نظاماً مناخياً دائرياً يركز على «توحيد الماء والطاقة والغذاء».

وسيتم بث جميع المحادثات على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وستتاح على قناة يوتيوب التابعة لمكتب الدبلوماسية العامة والثقافية.