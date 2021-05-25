شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف مجانية لمرتادي مراكز التطعيم في إمارة دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت هيئة الطرق والموصلات عن توفير مواقف مجانية لمرتادي مراكز التطعيم في إمارة دبي، وذلك عبر حجز 50 موقفاً لكل مركز من مراكز التطعيم الحالية من دون مقابل، بالإضافة إلى أي مراكز مستقبلية، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على تشجيع الأفراد للحصول على اللقاح وتوعيتهم بأهمية التطعيم، مما ينعكس إيجاباً في مكافحة الجائحة وتسريع وتيرة عودة الحياة إلى طبيعتها.

وتتوفر المواقف المجانية بالقرب من مركز هور العنز الصحي، ومركز البرشاء للرعاية الطبية، ومركز القصيص الصحي، وخيمة فندق جراند حياة، خلال ساعات العمل الرسمي لمراكز التطعيم، وتستمر المبادرة حتى ينتهي تطعيم جميع سكان دبي المؤهلين لأخذ اللقاحات، مؤكدة أن العمل الجماعي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، يسهم في تحقيق رؤية دبي بأن تكون من أسعد المدن العالمية. وبادرت الهيئة في وضع اللوحات الإرشادية بالقرب من المواقف المجانية عند مراكز التطعيم، لتسهيل وصول الزوار إلى مراكز التطعيم.

وقامت الهيئة ضمن جهودها لمواجهة أزمة «كوفيد-19» بتوفير خدمة الحافلات مجاناً أثناء ساعات التعقيم الوطني لعدد 13 خط حافلات يعمل عليها 74 حافلة، حيث خدمت هذه الخطوط 19 مستشفى حكومياً وخاصاً، كما قامت بتوفير 1000 مركبة أجرة للرحلات الطارئة خلال ساعات التعقيم الوطني، مع تخفيض 50% في التعرفة، بالإضافة إلى توفير 120 سائقاً لدعم القطاع الطبي.

واستخدمت الهيئة الحافلات ومركبات الأجرة لنقل أكثر من 10 آلاف من الكوادر الطبية والمتطوعين والمخالطين والمتعافين، وتقدم دعماً لوجيستياً لفرق خط الدفاع الأول من خلال إتاحة مركز التحكم الموحد كمبنى متكامل لإدارة الأزمات، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لدعم عمليات اتخاذ القرار.

ووقعت الهيئة اتفاقيات مع ما يزيد على 10 شركات تسوق إلكتروني وتوصيل، مثل أرامكس وبريد الإمارات، وجمعيات ومراكز تسوق مثل تعاونية الاتحاد وكارفور واللولو، لاستخدام مركبات الأجرة في توصيل طلبات المتعاملين التي يتم شراؤها إلكترونياً لمنازلهم بطريقة آمنة ومن دون لمس.