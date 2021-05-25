شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هنديان يتزوجان "بين الغيوم" هرباً من قيود الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - أ ف ب

اختار ثنائي هندي عقد قرانهما بين الغيوم خلال رحلة جوية تابعة لشركة طيران محلية بحضور 161 مدعواً، في انتهاك للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19، على ما أفادت الصحافة الهندية.

وأمرت هيئة الطيران المدني في الهند بإجراء تحقيق، وجمدت عمل طاقم الطائرة، وفق مصادر رسمية.

وتسمح أكثرية الولايات في الهند حيث تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الاثنين عتبة 300 ألف، بوجود 50 مدعواً كحد أقصى خلال حفلات الزفاف.

وتبادل الزوجان الجديدان اللذان لم تُكشف هويتهما، الـ"نعم" يوم الأحد حين كانت تحلق طائرة تابعة لشركة "سبايس جت" فوق معبد مينكاشي في مادوراي بولاية تاميل نادو (جنوب)، خلال رحلة متوجهة إلى بنغالور، وفق صحيفة "هندوستان تايمز".

وانتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر احتفالات على متن الطائرة ومدعوين يلفون زهوراً حول رقابهم ويلتقطون صور سيلفي.

وخلافاً للقواعد المعمول بها في الطيران المدني، لم يكن أي من المدعوين تقريباً يضع كمامة، مع تجاهل كبير لقواعد التباعد.

وذكرت الصحافة المحلية أن المديرية العامة للطيران المدني طلبت من "سبايس جت" اتخاذ تدابير في حق الزوجين ومدعويهما، وقد يُمنع هؤلاء من التنقل في رحلات جوية مدنية.

وقال ناطق باسم "سبايس جت" لوسائل إعلام هندية، إن "الركاب المدعوين أعلموا تفصيلياً، خطياً وشفوياً، بقواعد التباعد والسلامة الواجب اتباعها التزاماً بإرشادات كوفيد، في المطار وعلى متن الطائرة طوال الرحلة".

وأضاف: "رغم الطلبات والنداءات المتكررة، لم يلتزم الركاب بالتعليمات، وستتخذ الشركة التدابير اللازمة عملاً بالقواعد".

وفرضت ولايات هندية عدة تدابير إغلاق صارمة في الأسابيع الستة الأخيرة، في ظل موجة الإصابات الفتاكة التي تضرب البلاد حالياً، وتغرق النظام الاستشفائي.