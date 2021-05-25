السودان: إثيوبيا بدأت فعليًا الملء الثاني لسد النهضة

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

أبدى السودان، اليوم الثلاثاء 25 مايو، قلقه من بدء إثيوبيا فعليًا في عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي من دون اتفاق، وذلك حسبما أفادت مراسلة موقع "العربية" في الخرطوم.



وقال مصطفى حسين الزبير، رئيس وفد التفاوض السوداني في ملف سد النهضة الإثيوبي، في إطاحةٍ صحفيةٍ "إثيوبيا بدأت في الملء الثاني، مما يشكل أول مخالفة"، متوقعًا أن يكتمل الملء الثاني نهائيًا في يوليو وأغسطس المقبلين.

وكشف الزبير عن تحركات أفريقية وعربية ودولية لإرسال رسائل بأن الملء الثاني بدأ فعليًا دون وجود إشارات لمنع إثيوبيا من الملء الثاني دون اتفاقٍ.

وتوقع أن إثيوبيا لن توقع على أي اتفاق حول الملء الثاني، نسبة لأوضاعها الداخلية المتعلقة بالانتخابات والحرب في إقليم تيجراي، وتابع: "لابد من وجود ضمانات دولية في التفاوض بسبب التعنت الإثيوبي".

في المقابل، شددت وزارة الخارجية المصرية، الخميس الماضي، على رفض أي "إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا بشأن بسد النهضة"، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل، صيف العام الجاري.

ومن ناحيته كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شدد على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وفي وقت سابق، قال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي خلال جلسة مشاورات نظمتها وزارة الخارجية ومجلس تنسيق المساهمة الشعبية لدعم سد النهضة، إن "نسبة البناء في السد تجاوزت الـ80 بالمئة".