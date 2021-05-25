تميم يوجه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة 

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،



وتضمنت توجيه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.