إجلاء مليوني شخص على الساحل الشرقي للهند قبل وصول إعصار ياس

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

أجلت السلطات الهندية حوالى مليوني شخص يعيشون على طول الساحل الشرقي للبلاد من منازلهم تحسبا لوصول الإعصار ياس الذي تشتد قوته في خليج البنغال، كما أعلنت الثلاثاء بعد أسبوع على إعصار آخر نشر الخراب في غرب البلاد.



وقالت دائرة الأرصاد الجوية الهندية إن الإعصار ياس الذي بدأ يتشكل منذ مرور الإعصار تاوكتاي الاثنين يرتقب ان يصل الى ولايتي البنغال الغربية واوديشا ظهر الأربعاء.

يرتقب أن ترافق ياس رياح عاتية بسرعة تصل الى 165 كلم في الساعة وأمطار غزيرة ما يعطل جهود مكافحة وباء كوفيد-19 الذي أدى الى وفاة أكثر من 300 ألف شخص في الهند.