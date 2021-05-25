شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت الأمم المتحدة وعدد من الدول والمنظمات الإقليمية في بيان مشترك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس المالي باه نداو، ورئيس وزرائه مختار وان.

وعبر البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المالية اليوم، عن إدانة محاولة انقلاب جارية في مالي والرفض مقدما لأي أمر واقع، بما في ذلك استقالة قسرية محتملة لقادة المرحلة الانتقالية الذين اعتقلهم الجيش.

مما يذكر أن البيان صدر عن كل من بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينيسما" والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، والاتحاد الأفريقي، وفرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي