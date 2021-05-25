روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع السعودية و4 دول أخرى

25 مايو , 2021
تستأنف روسيا اعتباراً من اليوم الثلاثاء الرحلات الجوية مع السعودية والمكسيك والبرتغال وآيسلندا ومالطا بعد تعليقها بسبب وباء فيروس كورونا.
وسيكون بإمكان شركات الطيران الروسية تنفيذ 3 رحلات في الأسبوع من موسكو إلى جدة، إضافة إلى رحلة واحدة في الأسبوع من كل من غروزني ومحج قلعة إلى جدة. وبإمكان الشركات الأجنبية تنفيذ نفس العدد من الرحلات من جدة إلى روسيا.
يذكر أن روسيا استأنفت حتى يوم أمس الاثنين الرحلات مع 25 دولة، بينها مصر وقطر والإمارات وألمانيا والهند وفنزويلا وسويسرا واليابان وغيرها.
وهناك أيضا 3 دول تم تعليق الرحلات معها حتى 1 حزيران المقبل بعد فترة من استئنافها بسبب تردي الوضع الوبائي، وهي بريطانيا التي تم تعليق الرحلات معها منذ كانون الأوّل الماضي، وتنزانيا وتركيا (منذ نيسان الماضي).
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