واشنطن ستقدم 5.5 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطارئة في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، عن دعمهما لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديرهما لمصر والأطراف التي ساعدت على التوصل إليه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس في بيان تلقته " الخليج 365": "التقى وزيرالخارجية أنتوني بلينكن اليوم في القدس برئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب ووزير الدفاع بيني جانتس".

وقال بلينكن: "نرحب بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويجب البناء عليه ومنع جولة أي جولة جديدة من التصعيد".



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن "الولايات المتحدة ستقدم 5.5 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطارئة في غزة، و32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة ومنظمات دولية أخرى".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي لوزير الدفاع الإسرائيلي، على "ضرورة أن يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون على الحياة بأمان والتمتع بحقوق متساوية في الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية".

ولفت بلينكن إلى أن "الولايات المتحدة ستمضي قدماً في عملية إعادة فتح القنصلية في القدس".