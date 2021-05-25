روسيا تعلق على "انقلاب" مالي.. وفرنسا تتعهد بعقوبات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت روسيا على الوضع في مالي بـ" ليس لديها معلومات"، فيما نددت فرنسا بـ"الانقلاب" الجديد متعهدة بفرض عقوبات.

وقال المتحدث باسم السفارة الروسية، لدى مالي، الثلاثاء، إن السفارة تتابع الوضع ولا توجد لدى السفارة معلومات حول أسباب هذه الخطوة.



وأضاف المتحدث لوكالة سبوتنيك الروسية، قائلا: "نتابع تطورات الموقف.. لا توجد لدى السفارة معلومات مؤكدة حول أسباب هذه الخطوة"، واصفا الوضع في العاصمة باماكو وضواحيها بأنه "هادئ".

ولفت إلى أن الأمور طبيعية في شوارع مالي حيت تعمل المحلات التجارية والمواصلات العامة، وكذلك المطار.

ونوه إلى أن "أمن السفارة في وضع طبيعي يتم توفيره من قبل وحدات الشرطة في مالي ولا يوجد أي خطر على حياة المواطنين الروس، في الوقت الحالي".

أما فرنسا فأدانت، الثلاثاء، "الانقلاب" الذي قام به الرجل القوي للسلطة المالية الكولونيل أسيمي غويتا.

طالبت بالإفراج عن الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء اللذين اعتقلا في اليوم السابق.



وقال وزير الخارجية الفرنسي إن "فرنسا تدين بشدة هذا الانقلاب الذي وقع أمس في مالي.. نطالب بالإفراج عن الرئيسين اللذين يجب ضمان أمنهما، والاستئناف الفوري لمسار الانتقال الطبيعي".



وتسبب الاضطراب السياسي والاقتتال العسكري الداخلي في تعقيد جهود قوى غربية ودول مجاورة لدعم البلد الفقير، وهو ما أسهم في انعدام الأمن الإقليمي.



وفيما يبدو أنها بوادر انقلاب جديد، اعتقل الجيش المالي، مساء الإثنين، كلا من رئيس البلاد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، بعد أزمة سياسية مكتومة وتغيير وزاري.

ونقلت وكالتا رويترز و"فرانس برس" عن مصادر مختلفة أن الجيش المالي اعتقل رئيس البلاد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، مساء الإثنين.

وأوضحت المصادر أن "جنودا اقتادوا كلا من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو في ما يبدو أنه استعراض قوة بعد تأليف حكومة جديدة".

فيما قال مسؤول عسكري كبير لـ"فرانس برس"، إن : "الرئيس ورئيس الوزراء هما هنا في كاتي لقضايا تعنيهما".

وكان رئيس الوزراء المعتقل عين في وقت سابق الإثنين، وزراء جدد مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.

وتعهدت الحكومة الانتقالية في الدولة المضطربة في غرب أفريقيا في 14 مايو/أيار بتعيين وزراء "ذوي قاعدة واسعة"، وسط غضب متنام لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة.