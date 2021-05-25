ليبيا.. تسجيل 340 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة، وشفاء 294 شخصًا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 340 إصابة جديدة بكورونا، وحالتي وفاة، وشفاء 294 شخصًا خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 171 إصابة و221 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 183 ألفًا و932 شخصًا، بينهم 10 آلاف و329 حالة نشطة، ووفاة 3114 شخصًا.

وكان رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار، قال إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين ضد كورونا؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد.