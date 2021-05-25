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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 14 حالة وفاة و1389 حالة مصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السعودية تسجيل (1389) حالة مؤكدة وتعافي (912) حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9593) حالة منها (1348) حالة حرجة، وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة الى (443460) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (426589) حالة, وتم تسجيل (14) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (7278) حالة.