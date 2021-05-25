السعودية تسجل 14 حالة وفاة و1389 حالة مصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السعودية تسجيل (1389) حالة مؤكدة وتعافي (912) حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9593) حالة منها (1348) حالة حرجة، وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة الى (443460) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (426589) حالة, وتم تسجيل (14) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (7278) حالة.