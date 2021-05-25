شكرا لقرائتكم طالبان طالبان تتراجع عن مهاجمة الدبلوماسيين وعاملي المنظمات الإنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعهّدت طالبان، الثلاثاء، بتوفير "بيئة آمنة" للدبلوماسيين الأجانب، بعدما أعلنت أستراليا قرارها إغلاق سفارتها في كابول إثر مخاوف أمنية.

وقال الناطق باسم طالبان محمد نعيم فرانس برس: "نطمئن جميع الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الإنسانية بأننا لن نمثّل أي تهديد لهم"، مضيفا "سنوفر بيئة آمنة لأنشطتهم".

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الثلاثاء، أن أستراليا ستغلق سفارتها في أفغانستان الجمعة، وسط مخاوف متزايدة بشأن الأمن في العاصمة كابول على خلفية انسحاب القوات الأميركية.

وقال موريسون إن السفارة ستغلق "مؤقتا" أبوابها في 28 مايو "في ضوء الانسحاب العسكري الدولي الوشيك من أفغانستان"، مشيرا إلى أنها ستفتح مجددا "عندما تسمح الظروف".

وأضاف: "أستراليا تتوقع أن يكون هذا الإجراء مؤقتا، وسنستأنف وجودنا الدائم في كابول عندما تسمح الظروف بذلك".