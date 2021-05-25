شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن وبوتين يناقشان حزمة ملفات خلال قمة في جنيف منتصف يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قال البيت الأبيض في بيان الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقيان في جنيف يوم 16 يونيو/حزيران القادم.

من جهته أكد الكرملين الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، سيعقدان قمة في جنيف في 16 يونيو/حزيران لمناقشة وضع العلاقات المضطربة بين موسكو وواشنطن.

وقال الكرملين في بيان، إن الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية والمشاكل المتعلقة بالاستقرار النووي الاستراتيجي، وقضايا أخرى من بينها التعاون في مكافحة كوفيد-19، إضافةً إلى الصراعات الإقليمية.