شكرا لقرائتكم خبر عن فستيفال بلازا جبل علي يستضيف سلسلة سباقات الجري الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فستيفال بلازا، مركز التسوق التابع لمجموعة الفطيم، عن عودة سلسلة سباقات الجري الصيفية المرتقبة للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة ريترن تو راسينج للفعاليات الرياضية.

ومن المقرر إقامة السباقات أيام 18 يونيو و16 يوليو و20 أغسطس، ويمكن لكل من يبلغ خمس سنوات أو أكثر المشاركة في سباقات 2.5 و5 بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني www.dubaifestivalplaza.com.

ويحظى المشاركون بعد إتمام المراسم الاحتفالية وتقليد الفائزين بالميداليات، بفرصة الاستمتاع بوجبة فطور صحية وقهوة مجانية مقدّمة من ايكيا، متجر التجزئة السويدي الشهير، بالإضافة إلى عروض حصرية تقدمها منافذ فستيفال بلازا المختلفة.

وتوفر الفعالية الرياضية المسلية للمشاركين، المبتدئين منهم والمحترفين، تجربة رائعة مع العائلة والأصدقاء. ويمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني dubaifestivalplaza.com، والحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالسباق عبر البريد أو الموقع الإلكتروني.

وستنطلق الفعالية مع تطبيق صارم لجميع اللوائح والإرشادات الحكومية لضمان سلامة جميع الزوار والموظفين، حيث ينطلق المشاركون على دفعاتٍ من متسابقين أو ثلاثة، وبفاصل زمني مدته 30 ثانية، كما سيتم إيقاف التسجيل، المتاح عبر الموقع الإلكتروني فقط، قبل ثلاثة أيام من موعد السباق.