شكرا لقرائتكم خبر عن ليل يحتفل بجنون وحارسه إلى الميلان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

احتفل مشجعو نادي ليل الفرنسي بحصد لقب الليج 1 بعد غياب 10 سنوات وعادل مرسيليا وسانت إيتيان في حصد 10 ألقاب محلية وحرم باريس سان جيرمان من حصد لقبه الرابع على التوالي والثامن في 9 سنوات بجنون في شوارع المدينة الإثنين. وجابت حافلة الفريق التي تحمل النجوم ومدربهم كريستوف جالتييه بين حشود المشجعين الذين احتفلوا حتى المساء بعد موعد فرض حظر التجوال بسبب قيود كوفيد-19. وألقت الشرطة على 7 اشخاص بعد حوادث شغب فيما أودع 3 أشخاص المستشفى.

فور انتهاء الاحتفال، حلق حارس ليل مايك ميجنان الى مدينة ميلان من أجل الخضوع لفحص طبي تمهيداً لإعلان صفقته.

ويشكل قدوم ميجنان إيذانا برحيل الحارس الإيطالي جيانلوجي دوناروما الذي رفض تمديد بقائه في العملاق الإيطالي رغم حجزه مكاناً في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ووفقا لتقارير إيطالية، حصل الميلان على ميجنان، الذي تبقى عقد عام على عقده مع بطل فرنسا، مقابل 15 مليون يورو وهو أول الراحلين عن فريق ليل الذي يستعد لهجرة جماعية في الصيف.

وقال التقرير أن عقد ميجنان سيكون لـ4 سنوات وأن الإتفاق بين ليل والميلان تم مبدئيا قبل أسابيع لكن النادي الإيطالي فضل الإنتظار على أمل إقناع دوناروما بالتمديد.

لم يمدد دوناروما (22 عاماً) العقد مع ناديه الذي وصل اليه عام 2013 ودشن مسيرته مع فريقه الأول في 2015 بسن 16 عاماً فقط ولعب معه 251 مباراة.

ومن المتوقع أن تكون وجهة خليفة بوفون اليوفنتوس نفسه بعد رفض وكيل أعماله مينو رايولا عرضاً بـ8 ملايين يورو سنوياً من الميلان.

ويبحث رايولا عن ناد يدفع 10 ملايين يورو سنوياً للحارس مع عمولة له بـ20 مليون يورو ولن يحتاج دورناروما للكثير من الترويج مع ملاحقة برشلونة الراغب ببديل لحارسه أللماني تير شتيجن واليوفي المستعد لدفع 8.7 مليون يورو بعد الضريبة للحارس الذي يتقاضى 5.2 مليون يورو سنوياً حالياً ليكون بديلاً عن تشيزني واستثماراً للمستقبل.