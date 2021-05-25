وسائل إعلام عبرية: السعودية تحجب المجال الجوي عن طيران إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت القناة 13 العبرية، بأن المملكة العربية أن المملكة العربية السعودية حجبت الأجواء عن الرحلات الجوية القادمة من إسرائيل، وفق ما نقلته في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقًا لما ذكرته القناة العبرية، فإن رحلة إسرائيل المنطلقة إلى دبي من مطار بن جوريون، تأخرت 3 ساعات بسبب قرار المملكة العربية السعودية.

وكان عدد من الدول والشركات الأجنبية، قررت في وقت سابق، تعليق الرحلات إلى إسرائيل أثناء فترة القصف الشهر الجاري، قبل أن يتم إعلان هدنة رسمية في قطاع غزة برعاية مصرية.

من جانبه، قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، إن رد إسرائيل سيكون قويًا جدًا إذا انتهكت حماس وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن بلاده ستدافع عن نفسها حيال الأنشطة الإيرانية في المنطقة.