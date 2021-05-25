وزير الخارجية يستقبل نظيره القطري فى مقر الوزارة لبدء المباحثات الرسمية بين البلدين

الشارقة - اميمة ياسر -

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

وزير الخارجية المصري يلتقي الوفد القطري في قصر التحرير وزير الخارجية المصري يلتقي الوفد القطري في قصر التحرير

الوفد المصري فى جلسة المباحثات مع الوفد القطري الوفد المصري فى جلسة المباحثات مع الوفد القطري

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ فى تدوينة عبر "تويتر" صور تبرز استقبال وزير الخارجية سامح شكرى لنظيره القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثان، مشيرا إلى إنطلاق جلسة المباحثات الوزارية الرسمية بين وفدي البلدين.