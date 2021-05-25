سكب بنزين على جسده وأشعل النيران.. انتحار شاب وسط الأهالي بقرية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أشعل "محمود. م. ب" في العقد الثاني من العمر، النيران في جسده اليوم الثلاثاء، إثر خلاف وقع بينه ووالده بقرية الدلجمون في الغربية.

وأشعل الشاب النيران في جسده بسبب خلافات أسرية، وتمكن المارة من إخماد الحريق ونقله إلى مركز الحروق بمستشفى كفر الزيات للعلاج، إلا أنه فارق الحياة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ من الأهالي بإشعال أحد الأشخاص النيران في نفسه بقرية الدلجمون، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة متفرقة بجميع أنحاء جسده.

وقال شهود الواقعة، إن الشاب فاجأ الجميع بسكب كمية من البنزين، وأشعل النيران في نفسه أثناء تواجده في منزله بالقرية، بسبب خلافات أسرية ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة بوضع جثة الشاب بمشرحة مستشفى كفر الزيات لحين الانتهاء من التحقيقات.