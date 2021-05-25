غدا.. السوريون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - أ ش أ

يتوجه السوريون، غداً /الأربعاء/، إلى المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين هم عبد الله عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم /الثلاثاء/، بأنه سيتم افتتاح 12102 مركز انتخابي في جميع المحافظات أمام المواطنين السوريين، غدا، حيث بلغ عدد من يحق لهم الانتخاب والمسجلين داخل سوريا وخارجها أكثر من 18 مليوناً.

وأكد عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي نوري فارس أنه قبيل موعد الانتخابات الرئاسية، تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لوباء كورونا لممارسة الناخب حقه بكل يسر وسهولة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أعلنت في العاشر من الشهر الجاري القائمة النهائية للمرشحين لمنصب الرئيس السوري وهم عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي.

وأكدت وزارة الداخلية السورية، في وقت سابق اليوم، استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية، مبينة أن عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب والمسجلين داخل سوريا وخارجها يبلغ 18 مليوناً و107 آلاف و109 مواطنين.