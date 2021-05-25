رئيس وزراء فرنسا في زيارةٍ إلى تونس يومَيْ 2 و3 جوان

اسماعيل عبد الحي - يجري رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس زيارة رسمية إلى تونس يومي 2 و3 جوان، بمناسبة إنعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي، وفق ما أعلن مكتبه في بيان أمس الأحد.

وأضاف البيان أن المجلس الذي يجمع رئيسي حكومتي البلدين ووزراء عامين لمناقشة قضايا التعاون، سيركز خصوصا على التنمية الإقتصادية والأمن والتعليم والتدريب والثقافة والفرنكفونية.

وتأتي زيارة جان كاستيكس في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى باريس في منتصف شهر ماي.

ومن المنتظر بهذه المناسبة توقيع العديد من إتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتعاون في المجالات الأكاديمية والتعليمية والتدريب المهني.

أ ف ب